‘Titanik enkazı’ turizme açılıyor

ABD merkezli bir şirket, buz dağına çarparak batan Titanic gemisini turizme kazandıracak. Turizm şirketi, okyanusun 3 bin 800 metre altında bulunan gemi enkazını görebilmenin bedelinin ise 125 bin dolar olacağını duyurdu.

10 Nisan 1912’de İngiltere’nin Southampton şehrinden, ABD’nin New York kentine doğru yola çıkan Titanic, 15 Nisan 1912 tarihinde buzdağına çarparak batmıştı.

Dünyanın devasa gemisi olarak ilk yolculuğuna çıkan, fakat buz dağına çarparak onlarca insanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Titanik gemisi kazası, gündemdeki yerini koruyor.

ABD merkezli OceanGate Expeditions adlı Amerikan turizm şirketi, 15 Nisan 1912’de buz dağına çarparak batan ve enkazı okyanusun 3 bin 800 metre altında yer alan Titanik’e seyahat başlatma kararı aldıklarını duyurdu.

Enkazı turizme kazandırmayı hedefleyen şirket, geminin enkazını görebilmenin bedelinin ise 125 bin dolar olduğunu açıkladı.

BEYAZ PERDEYE DE UYARLANMIŞTI

Titanic’in batma hikayesinden ilham alan, James Cameron imzalı, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet’in başrollerde yer aldığı Titanic filmi, 1998 Oscar’ına 14 dalda aday gösterilip 11 ödül kazanmıştı.