Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi

Dünya çapında 47 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs ile ilgili endişelendiren bir araştırma yapıldı. ABD’de yapılan ve 5.000’den fazla hastanın dahil olduğu araştırmada koronavirüsün ilk ortaya çıktığı dönemden daha bulaşıcı bir hale döndüğü ortaya çıktı.

ABD’nin Teksas eyaletindeki Houston’da bulunan Houston Methodist Hastanesi’nde yapılan ve 5.000’den fazla koronavirüs hastasının dahil olduğu araştırmada Kovid-19 zaman içerisinde mutasyona uğradığı sonucuna ulaşıldı.

Günümüzdeki koronavirüsün D614G isimli bileşenden oluştuğunu tespit eden bilim insanları, “Mutasyona uğrayan koronavirüsü orijinal virüsten çok daha bulaşıcı” ifadesini kullandı.

İKİNCİ DALGADA BU GENETİK MUTASYON ORANI YÜZDE 99’A ÇIKTI

Kovid-19’u daha bulaşıcı hale getirdiği düşünülen ve D614G olarak adlandırılan genetik mutasyonun, insan hücrelerini viral girişe açan sivri uçlu proteinde bulunduğu belirlenen araştırmada, yeni tip koronavirüs salgınının ilk dalgasında Houston’daki hastaların yüzde 71’inde bu genetik mutasyona rastlandığı, yaz aylarındaki ikinci dalgada bu oranın yüzde 99,9’a çıktığı gözlendi.

Araştırma ekibinden Ilya Finkelstein, çalışmanın, “virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu” ortaya koyduğunu ifade etti.

Toplam 285 mutasyon tespit eden ekip, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı.

VAKALAR 47 MİLYONU GEÇTİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 211 bin 628 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 47 milyon 339 bin 417’ye çıkarken virüs saptanan 34 milyon 39 bin 293 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 12 milyon 88 bin 496 hasta bulunuyor.