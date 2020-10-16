İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi: Silahlı gruplar Sincar’dan çekilmeli

2 hours önce
0 88 Bir dakikadan az

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey, Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında imzalanan anlaşma kapsamında silahlı grupların Sincar’dan çekilmesi gerektiğini belirtti.

Yerel basındaki haberlere göre, İngiliz Büyükelçi, Irak hükümeti ve IKBY arasında 9 Ekim’de imzalanan ve terör örgütü PKK’nın Sincar’daki varlığını sonlandırmayı öngören anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülkesinin Sincar anlaşmasına destek verdiğini vurgulayan Hickey, “Anlaşma gereği silahlı gruplar bölgeden çekilmeli. Silahlı grupların bölgeden çekildiğinden emin olmak için Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD ile yakın çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Bağdat ile Erbil arasındaki Sincar anlaşması

Bağdat ve Erbil arasında statüsü tartışmalı bölgelerden biri olarak bilinen ve terör örgütü PKK’nın varlık gösterdiği Sincar’daki sorunların çözümüyle ilgili 9 Ekim’de başkent Bağdat’ta yapılan toplantıda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin liderliğinde yapılan toplantıya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis, IKBY heyeti ve Ezidi toplumu temsilcileri katılmıştı.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Ahmed Molla Talal, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Başbakan Kazımi’nin himayesinde, Sincar’da hükümetin kontrolünü güçlendirmek ve dışarıdan gelen grupların (terör örgütü PKK) gücünü kırmak için idari ve güvenlik açısından tarihi bir anlaşma yapıldı.” ifadelerini kullanmıştı.

Sincar’ın güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Bağdat ile IKBY arasında ortak komite kurulması kararlaştırıldı.

Anlaşma metninde ayrıca terör örgütü PKK’nın bölgedeki varlığına son verilmesi maddesi de yer aldı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

5 hours önce
430

İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile anlaşma olmayacağına yönelik uyarıda bulundu

7 hours önce
108

5 AB ülkesi, İsrail’e Batı Şeria’da yerleşim birimi inşasını durdurma çağrısı yaptı

9 hours önce
180

Kraliçe II. Elizabeth, 7 ay sonra ilk resmi ziyareti için dışarı çıktı

9 hours önce
195

Brexit: AB, İngiltere’den ticaret anlaşması görüşmelerinin takvimini uzatmasını istedi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.