Hollanda’da kaybolan kedi 2 yıl sonra Belçika’da bulundu

Hollanda’nın Rotterdam kentinde 2 yıl önce kaybolan Zina adlı kedi, 100 km uzaklıktaki Belçika’nın Tornhout kentinde bulundu. Belçikalı hayvan barınağı yöneticileri, kediyi sahibiyle buluşturmak için harakete geçti Ancak bu çabalar şu ana kadar sonuçsuz kaldı.Rotterdam’ın güneyindeki Charlois semtinde yaşayan sahibi, 2018 yılında Zina için kayıp başvurusu yaptı. Fakat o günden bu yana kediden haber alınamadı. Kayıp kedinin bulunduğu Belçika’nın Turnhout kenti, Zina’nın evinden 100 kilometre uzaklıkta.Bir süredir kentin dışındaki ormanlık alanda görülen kedi, de Poeze Moeders Zwerfkattenproject (Kedi Anneleri Başıboş Kediler Projesi) adlı dernek tarafından koruma altına alınarak barınağa yerleştirildi.

ÜZERİNDE ÇİP BULUNDU

Sağlık kontrolü için veterinere götürülen kedinin üzerinde, kimliğini içeren bir çip bulundu. Çipi inceleyen dernek yöneticileri, bunun iki yıl önce Rotterdam’da kaybolan Zina olduğunu anladı.”Rotterdam’dan buraya nasıl geldi bilmiyoruz” diyen dernek yöneticileri, biraz kilo verse de, Zina adlı kedinin durumunun iyi olduğunu söyledi.Ancak kedinin üzerindeki çipte yer alan sahibine ait telefon numarası ve Facebook hesabına ulaşılamadı. Belçikalı hayvan dostları, Zina’nın bir an önce evine geri dönebilmesi için Hollandalı yetkililerden yardım istedi.

BBC Türkçe