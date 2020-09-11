ABD’de çıkan orman yangınlarında ölü sayısı 15’e yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde haftalar önce başlayan orman yangınları sıcaklık ve kuraklığın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletlerinde toplamda yüzü aşkın noktada çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi, binlerce bina hasar gördü. Oregon eyaletinde ise 500 binden fazla kişi yaşadığı bölgeden tahliye edildi.

Kaliforniya’da yedi kişi ölü bulundu

CNN’in aktardığına göre Kaliforniya’nın kuzeyinde yer alan Butte ilçe şerifi ofisinden yapılan açıklamada bugün yedi kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Bu hafta içerisinde Kaliforniya ve Oregon ve Washington eyaletlerinde en az sekiz kişinin öldüğü duyurulmuştu. Böylece yangınlardan dolayı hayatını kaybeden kişilerin sayısı 15’e yükselmiş oldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 16 kişinin ise kayıp olarak bildirildiği bilgisi aktarıldı. Bu sebeple sayının önümüzdeki günlerde daha da artacağından endişe ediliyor.

Oregon’da yarım milyon kişi tahliye edildi

Oregon eyaletinde yayılmayı sürdüren orman yangınlarından dolayı bölgede yaşayan 500 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Oregon Acil Durum Yönetimi Ofisi’nin paylaştığı bilgilerde, tahliye edilecek bölge halkının sayısının 4,2 milyon nüfuslu eyaletin yüzde 10’undan fazlasına karşılık geldiği belirtildi.

300’den fazla tutuklu başka yere aktarıldı

Bu hafta, 3 bin 625 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yandığı eyalette yetkililer, sıcak ve rüzgarlı hava nedeni ile yangınların hızla yayıldığı bilgisini paylaşırken, Wilsonville‘deki bir ıslah evinde bulunan bin 300’den fazla tutuklunun da bir başka birime tahliye edildiğini duyurdu.

ABD’nin California eyaletinde yüzlerce noktada devam eden yangınlar komşu eyaletlere de sıçrarken, yangınları kontrol altına almak için Kaliforniya, Oregon ve Washington’da toplam 20 bin civarında itfaiyeci mücadele ediyor.

En çok tahribatın yaşandığı Kaliforniya genelinde 15 Ağustos’tan bu yana düşen 13 binden fazla yıldırım 900’den fazla yangına neden oldu, 64 binden fazla insan tahliye edildi, 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alan kül oldu.

İklim krizi yangın için ideal gün sayısını artırıyor

Ağustos ayının başlarında, Aralarında Swein’in de bulunduğu Stanford, UCLA ve UC Merced araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışma, ABD’de bir orman yangınının başlaması için ideal sonbahar günlerinin sayısının 1979 yılından bu yana dörtten 12’ye sıçradığını buldu.

Araştırmacılar bu artışın, küresel sıcaklıklardaki endüstri öncesi döneme kıyasla bir derecelik artışın sonucu olduğunu, ısınma devam ettiği sürece yangınların sıklığının ve şiddetinin artacağını söylüyor.