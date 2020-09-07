Rusya’dan ikinci covid-19 aşı denemesi

Korona virüse karşı hali hazırda onaylanmış bir aşısı olan Rusya’da, Vector Enstitüsü tarafından üretilen ikinci bir aşının 30 Eylül’de erken aşama klinik deneylerini tamamlayacağını açıkladı.

Öte yandan, ülkenin onayı verdiği tartışmalı aşısı “Sputnik V” ile ilgili uluslarası tıp dergisi yayımlanan makalede, aşının 76 kişi üzerinde yapılan erken klinik deneylerinde hastalıktan korunmak için yeterli düzeyde antikor oluşturduğu ve güvenli olduğu açıklandı.

RUSYA’DAN İKİNCİ AŞI

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs pandemisinde vaka sayısı 27 milyonu ve ölü satısı 887 bini geçerken, Rusya ikinci bir koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyurdu.

IA haber ajansının bildirdiğine göre, Vector Enstitüsü tarafından üretilen aşının erken aşama deneyleri 30 Eylül’de tamamlanacak.

İLK SONUÇLARA GÖRE, BİRİNCİ AŞI ETKİLİ VE GÜVENLİ

Bununla birlikte, Rusya’nın hali hazırda onaylanan ve Ekim ayında ülke genelinde dağıtımı yapılacak Sputnik V adlı bir koronavirüs aşısı daha bulunuyor. Batılı sağlık uzmanlarının şüphelerine rağmen uluslararası tıp dergisi Lancet’te yayımlanan iki klinik deneyin sonuçları söz konusu aşının güvenli ve etkili olduğunu gösterdi.

Araştırmada, Sputnik V’nin klinik deneylerine yaşları 18 ile 60 arasında değişen 76 gönüllünün katıldığı ve deneklerin hepsinde koronavirüsü önlemeye yetecek kadar antikor üretiminin sağlandığı açıklandı. Diğer taraftan, gönüllülerin hiçbir aşıya ciddi yan etki bildirmedi.