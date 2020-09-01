Covid-19 vaka sayısı grip vakalarının 5 katı
Koronavirüs ile mücadele aylardır devam ediyor. Çin’den yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 25 milyon 182 bini aşarken, ölü sayısı yaklaşık 900 bin.
En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD’de 6 milyon 139 bin 466 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 186 bin 857 kişi hayatını kaybetti. Yani ABD hala salgının merkez üssü konumunda.
Ölü sayısı en fazla olan ülkeler ise sırasıyla
BREZİLYA
MEKSİKA
HİNDİSTAN
İNGİLTERE
İTALYA
FRANSA
İSPANYA
PERU
İRAN
KOLOMBİYA
RUSYA
GÜNEY AFRİKA
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre küresel korona virüs vaka sayıları yıllık olarak kayıtlara geçen grip vakalarının en az 5 katını geçmiş durumda.