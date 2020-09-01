Covid-19 vaka sayısı grip vakalarının 5 katı

Koronavirüs ile mücadele aylardır devam ediyor. Çin’den yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 25 milyon 182 bini aşarken, ölü sayısı yaklaşık 900 bin.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD’de 6 milyon 139 bin 466 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 186 bin 857 kişi hayatını kaybetti. Yani ABD hala salgının merkez üssü konumunda.

Ölü sayısı en fazla olan ülkeler ise sırasıyla

BREZİLYA

MEKSİKA

HİNDİSTAN

İNGİLTERE

İTALYA

FRANSA

İSPANYA

PERU

İRAN

KOLOMBİYA

RUSYA

GÜNEY AFRİKA

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre küresel korona virüs vaka sayıları yıllık olarak kayıtlara geçen grip vakalarının en az 5 katını geçmiş durumda.