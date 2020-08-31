Genç ve başarılı gencimiz Emre Hüseyin, doğum gününe günler kala hayatını kaybetti

15 yaşındaki Emre Hüseyin, 16 yaş gününe günler kala hayatını kaybetti.

Gönüllü çalışmaları nedeniyle Prens Harry ve düşes Meghan ile tanışmaya davet edilen ‘akıllı ve arkadaş canlısı’ Emre Hüseyin, MDMA’yı aldıktan sonra hayatını kaybetti.

1 Şubat 2020’de rahatsızlanan Hüseyin, ambulans ile hastaneye götürülmüştü.

Yargıç Sonia Haye, Hüseyin’nin ölümüyle ilgili soruşturma açarken, ‘ölümcül MDMA tüketimi ve toksitden’ öldüğünü söyledi.

Emre’nin kız kardeşi, Ceren Hüseyin, onu Kent Polisi’nde teşhis etti.

Küçük erkek kardeşinin vefatıyla ile ilgili büyük bir acı yaşayan Hüseyin ailesi ve abla Ceren, şu ifadeleri kullandı: ‘O akıllı bir çocuktu ve okulda çok başarılıydı. Arkadaş canlısıyla ve arkadaşlarıyla çıkmayı çok seviyordu.’

Emre Hüseyin güney Londra’nın Lewisham bölgesinde doğdu, ancak aile yeni bir başlangıç yapmak için beş yıl önce Sheppey’e taşındı.

Kent Online gazetesine konuşan Ceren Hüseyin, suç oranların yüksek olmadığı bir bölgede yaşamak istediklerini söyledi.

Akşamları ve hafta sonları Emre, harçlık kazanmak için yerel bir berber dükkanında çalışıyordu.

Londra’nın güney doğusundaki Sidcup’ta yaşayan 17 yaşındaki bir çocuk, Emre’nin ölümüyle bağlantılı olarak A Sınıfı ilaç MDMA tedarik etmekle suçlandı.