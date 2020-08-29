Uçan araba hayaline bir adım daha: Japonya’da yolculu deneme uçuşu yapıldı

Alanda çalışan 100’den fazla şirketten çok azı araca yolcu bindirmeyi başardı.



İnsanlık gökyüzünde uçan otomobillerle yolculuk yapma hayaline her geçen gün daha da yaklaşıyor. Japon SkyDrive adlı şirket de dünya genelindeki “uçan otomobil” projelerinin yürütücülerinden biri.

Şirket tek bir yolcu taşıyan aracın deneme uçuşunu sessiz sedasız gaztecilerle paylaştı. Associated Press’in haberine göre ağustos başındaki deneme uçuşunun görüntüleri cuma günü gazetecilerle paylaşıldı.

Videoda aracın yerden 1-2 metre yükseldiği ve ağla kaplı bir alanda 4 dakika boyunca havada kaldıpı görülüyor.

SkyDrive’ın uçan otomobil girişiminin yöneticisi Tomohiro Fukuzawa projenin 2023’te hayata geçirilmesini umduğunu ancak önce aracı güvenli hale getirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Fukuzawa “Dünyada süren 100’den fazla uçan otomobil projesi arasından sadece çok azı araca bir kişi bindirebildi. Çok sayıda kişinin buna binmeyi isteyeceğini ve güvende hissetmesini ümit ediyorum” dedi.

Fukuzawa aracın havada 5 ile 10 dakika arasında havada kalabildiğini ancak yarım saat havada kalacak şekilde geliştirilirse Çin gibi diğer ülkelere gönderim yapma potansiyeli taşıdığını belirtti.

Uçak ya da helikopterlerin aksine eVTOL araçlar (Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş yapan) prensipte kişisel seyahat için daha kolay bir yol.

Bu araçlar otomatik uçabilecekleri için pilot kiralamanın maliyetinden ve havalimanı trafiğinden kişileri kurtaracaktır. Ancak araçların ticarileşmesi önündeki muhtemel engeller arasında pil ömrü, hava trafiği kontrolü ve altyapının yer alması bekleniyor.

Gönüllü projesi olarak başlayan SkyDrive aralarında Toyota, Namco ve Panasonic’in bulunduğu dev şirketlerden fon almayı başarmıştı. Proje kısa süre önce de Japonya Kalkınma Bankası’nınkinin de yer aldığı 37 milyon dolarlık (yaklaşık 270 milyon TL) yeni bir fon elde etmişti.