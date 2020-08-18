Ryanair kapasitesini yüzde 20 düşürdü

İngiltere’nin İspanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelere yeniden seyahat kısıtlaması getirmesinin ardından Ryanair, eylül ve ekim kapasitesini yüzde 20 düşürdüğünü açıkladı. Ryanair’in kapasite düşürmesinden en fazla etkilenecek ülkelerin İspanya, Fransa, İsveç ve İrlanda olacağı öğrenildi.

Daha önce açıklama yapan Ryanair, eylül ayında mevcut kapasitesinin yüzde 60’ını kullanmaya başlayacağını açıklamıştı. Seyahat kısıtlamalarının yeniden devreye girmesinin ardından ileri dönük rezervasyonların önemli ölçüde zayıfladığını kaydeden Ryanair, alınan kararın buna bir yanıt olduğunu söyledi.