Amerikan rüyası Hollywood’da evsiz sayısı artıyor

Şöhret olma hayaliyle Hollywood’a gelenlerin yasadığı evsiz kampları, Amerikan rüyası hüsranla sonuçlanmış birçok kişiyi barındırıyordu.

Buna corona virüs salgını nedeniyle işlerini kaybedenler eklenince bölgede evsiz sayısı 66 bine çıktı. Bunların 8 bin 250’si, son 1 yılda sokakta kalmaya başladı. Artık milyonlarca dolarlık evlerin hemen yanında evsizler yaşıyor.

SALDIRILAR ARTTI

Bir zamanlar şöhretlerin gezdiği kaldırımlarda artık evsiz çadırları var. Evsizlerden kaynaklanan saldırı olayları arttı. Kadınlar saldırıya uğruyor, bölge sakinleri evlerinin bahçesinde evsizlerle karşılaşıyor.

Bu durum, Hollywood’da tersine göç başlattı. Bölge sakinleri artık kenti terk ediyor. 1977 yapımı Hulk dizisinde başrolü oynayan Lou Ferrigno, Hollywood’u terk edenler arasında. 2 kez Oscar’a aday gösterilen senarist Renee Taylor da giden isimlerden Yunan vatandaşı olan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson artık Avrupa’da kalacaklarını açıklarken Milyarder Elon Musk, Hollywood’daki evini satıp Teksas’a yerleşti.