Amerikan rüyası Hollywood’da evsiz sayısı artıyor

1 hour önce
0 61 Bir dakikadan az

Şöhret olma hayaliyle Hollywood’a gelenlerin yasadığı evsiz kampları, Amerikan rüyası hüsranla sonuçlanmış birçok kişiyi barındırıyordu. 

Buna corona virüs salgını nedeniyle işlerini kaybedenler eklenince bölgede evsiz sayısı 66 bine çıktı. Bunların 8 bin 250’si, son 1 yılda sokakta kalmaya başladı. Artık milyonlarca dolarlık evlerin hemen yanında evsizler yaşıyor. 

SALDIRILAR ARTTI 

Bir zamanlar şöhretlerin gezdiği kaldırımlarda artık evsiz çadırları var. Evsizlerden kaynaklanan saldırı olayları arttı. Kadınlar saldırıya uğruyor, bölge sakinleri evlerinin bahçesinde evsizlerle karşılaşıyor.

Bu durum, Hollywood’da tersine göç başlattı. Bölge sakinleri artık kenti terk ediyor. 1977 yapımı Hulk dizisinde başrolü oynayan Lou Ferrigno, Hollywood’u terk edenler arasında. 2 kez Oscar’a aday gösterilen senarist Renee Taylor da giden isimlerden Yunan vatandaşı olan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson artık Avrupa’da kalacaklarını açıklarken Milyarder Elon Musk, Hollywood’daki evini satıp Teksas’a yerleşti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

21 June 2020
237

Dr. Mehmet Öz, ABD’deki Hollywood Şöhretler Yolu’na adı yazılacak ilk Türk oldu

13 May 2020
2,011

İngiltere’de bir evsize ‘haklı sebep olmadan yaşadığı yeri terk etmek’ suçlamasıyla dava açıldı

10 February 2020
1,144

İngiliz milyonerden evsizler için oldukça ilginç proje

23 December 2019
860

Londralı Türkler ‘evsiz’lere yardım eli uzattı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.