İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı

İsveç Kraliyet Ailesi’nden olan 35 yaşındaki prenses Sofia, koronavirüs hastalarını tedavi eden sağlık çalışanlarına yardımcı olmak için Sophiahemmet üniversite hastanesinde üç günlük sağlık eğitimi aldıktan sonra sağlıkçıların yardımcısı olarak hastanede göreve başladı.

40 yaşındaki prens Carl Philip ile evli olan Kraliçe şimdiye kadar 11 bin 927 vaka ve 1203 ölümün yaşadığı ülkesinde sağlıkçı kadrosuna katıldıktan sonra kendisine onur üyesi sıfatı verildi.

Prenses, Sophiahemmet hastanesinde beraber çalıştığı sağlıkçılar ile poz verirken sosyla mesafe kuralına azami özen gösterdi.

Prensesin eğitim alıp sağlıkçı olarak göreve başladığı hastane, sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek için haftada 80 kişiyi eğitiyor.

Prensesin eğitim alıp sağlıkçı olarak göreve başladığı hastane, sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek için haftada 80 kişiyi eğitiyor.

Hastaneden eğitim belgesi alan sağlıkçılar, hastane ya da başka hastanelerde sağlıkçılara yardımcı olmak için görevlendiriliyorlar.