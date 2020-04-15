Korona salgınına rağmen Güney Kore’de sıkı hijyen kuralları altında genel seçim düzenleniyor

Salgın süresince genel seçim düzenleyen ilk büyük ülke olan Güney Kore’de 44 milyon seçmen sıkı hijyen kuralları altında sandığa gitti. Seçmenlerden maske ve eldiven takmaları ve bir metre arayla sırada beklemeleri isteniyor, ateşleri ölçülüyor. Ateşi yüksek çıkanlar oylarını kullandıktan sonra virüs testine gönderiliyor.

Güney Kore’de seçmenler, koronavirüs salgını nedeniyle sıkı hijyen kuralları altında genel seçim için sandık başına gitti.

Yaklaşık 44 milyon seçmenin bulunduğu Güney Kore’de, genel seçime katılımın yüzde 60’ın üzerinde olması bekleniyor.

Güney Kore Ulusal Meclisi’ndeki 300 sandalye için en güçlüleri olarak görülen iktidardaki Demokratik Parti ve ana muhalefetteki Birleşik Gelecek Partisi dahil 35 partinin adayları yarışıyor.

Seçim sürecinde ülkedeki tartışmalara, başta hükümetin salgınla mücadelesi olmak üzere ekonomi ve devlet başkanı yardımcılarının adlarının geçtiği yolsuzluk skandalları damgasını vurmuştu.

Ciddi önlemler alındı

Maske takmaları ve bir metre arayla sırada beklemeleri istenen seçmenlerin, oy kullanacakları binalara girişte ateşleri ölçülüyor. Ateşi 37.5’in üzerinde çıkanlar, ayrı bir kabinde oylarını kullandıktan sonra virüs testine gönderiliyor.

Seçmenlerin, oy kullanacakları binalara girişte ateşleri ölçülüyor. Ateşi 37.5’in üzerinde çıkanlar, oylarını kullandıktan sonra virüs testine gönderiliyor.

Enfeksiyon ihtimalini asgariye indirmek amacıyla oylarını kullanırken plastik eldiven takmaları ve el dezenfektanı kullanmaları istenen seçmenlerin kimlikleri, parmak izinden değil özel cihazlarla kontrol ediliyor. Seçmenler tarama sırasında maskelerini çıkarıyor.

Seçmenlere, ‘konuşurken maskelerini çıkarmamaları ve seçimden önce dezenfekte edilen oy verme merkezlerine çocuklarını getirmemeleri’ tavsiye ediliyor.

Dünya yakından takip ediyor

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore, dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sırasında genel seçim düzenleyen ilk büyük ülke oldu.

Ülkenin bu seçimi salgının daha da yayılmasına yol açmadan başarması, dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.