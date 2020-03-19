İtalya’da koronavirüs izolasyonu hayvanlara yaradı

İTALYA’DA yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle alınan izolasyon önlemleri sonucunda, insansız hale gelen Venedik büyük kanal bölgesine kuğuların ve yunusların geldiği görüldü.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Avrupa’da en çok etkilediği yer İtalya oldu.

İtalya’da bugün salgında ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158’e yükselirken, vaka sayısı 27 bin 980’e ulaştı.

Öte yandan, İtalya makamları tarafından alınan karantina ve izolasyon önlemleri de, ülkedeki çok sayıda bölgenin insansızlaşmasıyla sonuçlandı.

​Bu bölgelerden biri olan Venedik büyük kanal bölgesinde ise yunusların dolaşmaya başladığı görüldü.

​Aynı zamanda, İtalya’nın Cagliari bölgesinde de feribotların çalışmaması nedeniyle yunusların limana kadar geldikleri görüldü.

KUĞULAR DA GELDİ

Bölgenin insansızlaşmasıyla birlikte doğal alanlarına geri dönen tek hayvanlar ise yunuslar değil. Yunuslarla birlikte, kuğuların da insansız bölgede varlık göstermeye başladıkları tespit edildi.