Japonya’da fırtınadan kaçan evsizler barınağa alınmadı

JAPONYA’DA tayfunun getirdiği fırtına ve yağıştan kaçan iki evsizin barınağa alınmaması ülkede tartışmaya yol açtı.

Japonya’yı hafta sonu vuran Hagibis Tayfunu’nun getirdiği fırtına ve yağıştan kaçan iki evsizin barınağa alınmaması ülkede tartışmaya neden oldu.

Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan Hagibis Tayfununun beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle başkent Tokyo’da barınağa sığınmak isteyen iki evsiz, ikametgahları olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi.

Evsizlerden 64 yaşındaki Asahi Şimbun, sığınağa alınmadığı için geceyi bir binanın yanında şemsiyesinin altında geçirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından, Başbakan Abe Şinzo parlamentoda yaptığı açıklamada barınakların herkese açık olması gerektiğine işaret ederek, olayın detaylı olarak inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

TAYFUN NEDENİYLE ÖLÜ SAYISI 72’YE ÇIKTI

Hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu’nun neden olduğu afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 72’ye yükseldi.

Tayfunun etkili olduğu bölgelerde 100’den fazla kişinin yaralandığı, kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarılmıştı. En az 230 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde, asker, polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinden oluşan 110 bin civarında kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.