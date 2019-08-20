Sapık milyoner hakkında mide bulandıran iddia Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump ve İngiliz Kraliyet ailesi üyeleriyle yakın olan iş insanı Jeffrey Epstein hakkında mide bulandıran bir detay ortaya çıktı. Seks amaçlı insan ticareti ve cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarıyla tutuklanan ve geçtiğimiz hafta hücresinde intihar eden Epstein'ın doğum gününde mide bulandıran bir hediye aldığı mahkeme kayıtlarına geçti.

ABD belki de son yılların en büyük skandalıyla karşı karşıya… Aralarında ABD Başkanı Donald Trump ve İİngiliz Kraliyet ailesinden Prens Andrew gibi üst düzey isimlerle yakın arkadaş olan Jeffrey Epstein’ın geçen hafta intihar etmesinin ardından detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

İnsan kaçakçılığı, seks ticareti, tecavüz ve cinsel istismar gibi suçlardan tutuklanan ve cezaevinde geçen hafta intihar ederek yaşamına son veren Epstein hakkında mahkeme kayıtlarına geçen detaylar basına sızdırıldı. Mide bulandıran işler yapan milyoner iş insanının detaylarına ABDbasını geniş ye ayırdı.

Yeni ortaya çıkan belgelerde Epstein’ın Fransa’dan 3 kız çocuğunu ABD’ye getirerek kendisine “doğum günü hediyesi” verdiği tespit edildi. İddiayı Epstein tarafından 15 yaşında “seks kölesi” olmaya zorlanan Vİrginia Giuffre yaptı. Giuffre mahkemeye, “Onun ağzından duyduğum en korkunç şey kendi doğum günü için Fransa’dan güzel kız çocukları getirmesiydi. Bu onun bir arkadaşından hediyeydi. Onları gördüm ve onlarla tanıştım. Onlar 12 yaşındaydı” dedi.

İngiliz basınında yer alan detaylarda ise bu mide bulandıran “hediye”nin Fransız menajer Jean-Luc Brunel’den gönderildiği belirtildi. Giuffre, “Jeffrey onlarla tanıştıktan sonra böbürlendi. Ailelerinin Fransa’da çok yoksul olduğunu ve paraya ihtiyaç duydukları için böyle bir şey yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Brunel’in çocukları Paris’teki ailelerden aldığını ve aynı miktarda para vererek vize işlemlerini hallettiğini söyledi. Onları manken yapacaklarını söyledi” dedi. Giuffre, sapık iş insanının genç kızlarla cinsel ilişkiye girdiğini de kayıtlara geçti.

Cinsel istismar suçundan 13 ay hapiste yatan ve 10 Ağustos’ta kendini asarak intihar eden Epstein hakkında daha birçok iddia gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor