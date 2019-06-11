‘Fethullah Gülen intihar girişiminde bulundu’ Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, Mustafa Özcan'ın Fethullah Gülen'in talimatlarını değiştirdiğini ve Gülen ile aralarında bu sebepten anlaşmazlık çıktığını söyledi. Uğur, Özcan'ın “Bundan sonra süreci biz yöneteceğiz” sözlerinin ardından Gülen'in çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur: Gülen intihar girişiminde bulunduUğur yazısında, Gülen’e ait olduğunu iddia ettiği morarmış bir el fotoğrafına da yer verdi. Uğur, Gülen’in son videosunda giydiği beyaz kıyafeti kefene benzeterek örgüt üyelerine “Her an kendimi öldürebilirim, örgüt dağılır ve hiçbir halt edemezsiniz!..” mesajı verdiğini ifade etti.

Uğur’un yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Bu restleşme ramazandan bir ay önceydi. Fethullah Gülen ipin ucunu kaçıracağını anlayınca son kozunu oynamaya karar verdi. Kendi ölümünün örgütün dağılması anlamına geleceğini çok iyi bildiğinden Mustafa Özcan’ı kendi ölümüyle tehdit etti. Bunu daha önce de yapmıştı. Alenen intihar edeceğini iletmişti CIA’e. Ancak Mustafa Özcan bu sözleri şantaj olarak algıladı ve ciddiye almadı. Bu arada Bamteli adlı Fethullah konuşmalarının yayını da kesildi. Örgütü hem içerideki kaynakları hem de açık alan üzerinden takip eden Ümit Akdemir Bamteli’nin yayınlanmamasından kuşkuya kapılıp iz sürmeye başladı. Sonunda kaynakları yukarıda anlattıklarımızla ilgili bilgileri aktardı Ümit’e.

Ancak son gelen bilgi inanılmazdı. Fethullah Gülen dediğini yapmış ve intihar girişiminde bulunmuştu. Ancak kurtarılmıştı. Ümit’e ulaştırılan aşağıdaki fotoğraf intihardan kurtarılan Fethullah’ın eli. Serum takılmış ve uzun süre kaldığından dolayı da morarmış bir el.

Peki Fethullah Gülen nasıl intihar girişiminde bulunmuştu? Bu, inancına aykırı değil miydi? Sonuçta ayaküstü bin tane takiyye yapıp buna da bir kılıf bulabilirdi ama yine de intihar Müslüman olan için kesinlikle yasaklanan bir eylem. Başkasını öldürmekten daha ağır bir günah.

Ümit Akdemir FETÖ elebaşının günde sayısı belirsiz derecede çok kullandığı ilaçlarından bol miktarda alarak intihara teşebbüs ettiğini tahmin ediyor. Çünkü Fethullah cehennemde intihar eylemini gerçekleştirdiği yöntemle ceza göreceği bilgisiyle kendini bu konuda da garantiye aldı. Lâkin Fethullah’ın intiharı fark edildi ve müdahale edildi. Ramazan ayı da bu nedenle nekahetle geçti.”