Binlerce kişi Londra’da bayram festivalini kutladı LONDRA’DA yıllardır Ramazan Bayramı vesilesiyle her yıl düzenlenen ‘London’s Eid Festival’ bu yıl da Trafalgar Meydanı’nda düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan tarafından bu sene 8 Haziran Cumartesi günü Trafalgar Meydanı’nda 14’üncüsü düzenlenen ‘London’s Eid Festival’de binlerce kişi bir araya gelerek Ramazan Bayramı kutlamalarına katıldı.

2006 yılından bu yana Londra Belediyesi tarafından her sene düzenli olarak yapılan London’s Eid Festival’e bu sene binlerce kişi katılım gösterdi. Ramazan ayının bitişinden sonra düzenlenen etkinlikte, çoğunluğu Müslümanlardan oluşan farklı inanç guruplarına sahip binlerce insan Trafalgar Meydanı’nda bir araya gelerek kutlamaya eşlik etti. Londra’nın merkezinde düzenlenen bayram etkinliğinde gün boyunca yiyecek, içecek ve çeşitli etkinliklerle kutlamalara eşlik eden binlerce kişi, festival boyunca renkli saatler yaşadılar.

Geçen hafta düzenlenen festivale konuşmacı olarak iştirak eden Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, ödüllü Hollywood oyuncusu, Rapçı ve Aktivist Riz Ahmed tarafından sahneye davet edildi.

Alanı dolduran binlerce kişinin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Khan, Londra’nın çeşitlilik ve farklılıkları bir arada barındırması ve böyle etkinliklere imza atması açısından dünyanın en güzel şehri olduğunu aktardı.

Khan, “Uzun zamandır Londra’da düzenlediğimiz etkinliklerle, birçok farklı inanç gurubunu bir araya getirdik. Bu farklılık ve çeşitlilikler açısından Londra, her yerde örnek bir şehir olarak insanların karşısına çıkıyor. Bugün dünyanın dört tarafında yaşayan insanların bir gözü Londra’da. Trafalgar Meydanı’na bakıyorlar. Neden? Çünkü biz Londra’da sadece farklılıklara tolerans göstermiyoruz, saygı duyuyoruz, onları kucaklıyoruz ve bugün de gösterdiğimiz gibi bu değerleri bir araya getirerek kutluyoruz” dedi.

Konuşmasında bütün inanç guruplarına ve farklı kesimlere seslenen Khan, Londra’nın herkese açık olduğu mesajı ile kutlamalara eşlik etti.