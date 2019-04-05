Danimarka’daki boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı

Çiftler üç ay boyunca 30 dakikalık online bir kursa tabi tutulacak

5 saat önce
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Danimarka’da çıkan yeni yasaya göre, 18 yaşından küçük çocuklara sahip olan ve boşanmak isteyen çiftler, 30 dakikalık online bir kursa tabi tutulacak ve bu kurs 3 ay sürecek.

Yerel medya, Danimarka’da 1 Nisan’da çıkan yeni yasaya göre, 18 yaşından küçük çocuklara sahip olan çiftler, boşanmak istedikleri takdirde, 30 dakikalık online bir kursu tamamlamak zorunda olduğunu duyurdu. Kursun hedefinin, çiftleri ve çocuklarını ortaya çıkacak olumsuzluklara karşı hazırlamak olduğu belirtildi. İletişim eksikliğinin neden olduğu ve son yıllarda yükselen boşanma oranının düşmesine katkı sağlayabileceği düşünülen kursun, 3 ay sürecek bir periyodun ardından tamamlanacağı belirtildi.

Kursu tamamlayan çiftlerin evli kalmaya devam etmesi bekleniyor

Çocuk Hizmetleri ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise bu dijital kursun, boşanma döneminde olan çiftlerin göz ardı ettiği temel soruları ele aldığını duyurdu. Kursu 3 ay içerisinde tamamlayamayan çiftlerin, evli kalmaya devam edecekleri belirtildi.

Danimarka İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 2018’de 15 bin boşanma davası açıldığı ve bu boşanma davalarından dolayı birçok çocuğun kötü etkilendiği belirtilirken; kursun, boşanma oranını düşüreceği öngörülüyor.

 

 

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