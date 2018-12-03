Dünyanın en uzun dilli adamı: Alnını yalayabiliyor

2 saat önce
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Nepal’de yaşayan Yagya Bahadur Katuwal isimli biri, ‘dünyanın en uzun diline sahip olduğunu’ iddia ediyor.

Nepal’in Urlabari kentinde yaşayan otobüs şoförü Katuwal, ülkede dilini alnına değdirebilmesiyle ünlü.

Alnını yaladığı videonun internette yayınlanmasıyla ünlenen Katuwal’ın sırrı ise arkadaşı tarafından açıklandı.

Videoyu internette paylaşan ve Katuwal’ın bu ‘yeteneğini’ ‘garip ama yine de muhteşem’ olarak nitelendiren arkadaşı, Katuwal’ın bunu yapabilmesinin muhtemelen ağzında yalnızca bir diş olması nedeniyle mümkün olduğunu açıkladı.

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