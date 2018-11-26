‘Babalara özel hediyeler’ kısmında porno film satan Amazon’a tepki

İnternet üzerinden satış yapan perakende devi Amazon’un ‘babalara özel hediyeler’ bölümünde porno film DVD’lerinin yer alması eleştri topladı.

Popüler alışveriş sitesi Amazon’un Noel hediyeleri bölümünün ‘babalara özel hediyeler’ kısmında porno DVD satmasını özellikle aileler eleştirdi.

İki çocuğu olduğunu söyleyen 46 yaşındaki James Lock, “Amazon’da eşime Noel hediyesi bakıyordum bu DVD’leri görünce şoke oldum” dedi.

Arama yaptığında karşısına esprili tişörtlerin, kupaların veya araba aksesuarlarının çıkmasını beklediğini söyleyen Lock, “Karşıma 17 euroluk porno film çıktı. Çocuklarımın babaları için hediye ararken bunlarla karşılaşması en son istediğim şey olur” diyerek tepki gösterdi.

Lock gibi durumdan rahatsızlık duyan diğer kişilerin itirazı üzerine Amazon’dan bahsi geçen DVD kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADA DA ELEŞTİRİLDİ

The Sun’ın Amazon İngiltere’den ulaştığı kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirketin internet üzerinden cinsel içerikli filmler satması yasak.

Ancak sosyal medya kullanıcıları sitede hâlâ başka porno DVD’lerin satılmaya devam ettiğini belirtti.

Kullanıcılar, babaları için hediye almak isteyen çocukları cinsel içerikli filmlere maruz bırakan şirketin bütün porno DVD’leri kaldırmasını talep etti.

Facebook ve Twitter’da “Dehşete kapılmamak elde değil. Noel’den önce kaç tane çocuk hediye arayacak ve yanlışlıkla bu DVD’ye rastlayacak?”, “Amazon’un patronları kendilerinden utanmalı” ve “Dünyanın en büyük perakendecilerinden birinin pornoyu bu kadar bariz bir şekilde nasıl satabilir?” gibi eleştiriler yapıldı.