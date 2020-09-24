BM ve Birleşik Krallık “Küresel İklim Zirvesi” düzenleyecek

4 hours önce
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BM Genel Sekreter sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, BM ve Birleşik Krallık,Paris İklim Anlaşması’nın 5’inci yıl dönümünde 12 Aralık’ta “Küresel İklim Zirvesi” düzenleyecek.

Zirvenin, Paris İklim Anlaşması’nda verilen taahhütlerin artırılması içindünyanın iklim değişikliğiyle mücadelede en iddialı dünya liderlerini bir araya getireceği belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres iseiklim krizi için kaybedilecek zaman olmadığını ve ”varoluşsal kriz” için hızlı ve kararlı bir eylem planı gerektiğini ifade etti. Zirve, liderlerin yanı sıra özel sektör ve sivil toplum örgütlerini de bir araya getirecek.

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