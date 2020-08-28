Banksy insani yardım gemisi satın aldı İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Akdeniz'de göçmenlere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri için gemi satın aldı. Geminin finansmanının Banksy'nin eserlerinin satışı ile sağlandığı belirtildi.

Ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenleri kurtarma operasyonunda kullanılması için bir gemi satın aldı. Fransız donanmasına ait eski geminin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Banksy’nin Avrupa’da yaşanan sığınmacı krizini eleştiren eserlerinin satışından elde ettiği gelir ile alındığı belirtildi.

Fransız anarşist feminist Louise Michel’in ismi verilen geminin internet sitesinde, geminin Perşembe günü Orta Akdeniz’e açıldıktan sonra 14’ü kadın 4’ü çocuk 89 kişiyi kurtardığı ve onlara güvenli bir liman arandığı ifade edildi.

Louise Michel’in internet sitesindeki bilgilere göre, gemi mürettebatı arama ve kurtarma çalışmalarında deneyimli 10 kişilik bir ekipten oluşuyor. Geminin kaptanı Pia Klemp, daha önce Sea Watch deniz arama ve kurtarma örgütüne ait gemilerde kaptanlık yapıyordu. Louis Michel’in, Orta Akdeniz’de arama ve kurtarma misyonu yürüten Sea Watch kuruluşunun gemilerinden Sea Watch 4’ün 105 kişiyi kurtarma operasyonuna da destek olduğu belirtiliyor.

Beyaz-pembe kurtarma gemisi

Gemi, kimliğini gizli tutan ve eserleriyle siyasi mesajlar veren Bansky’nin çizgilerini taşıyor. Beyaz ve pembe renklere boyanmış olan geminin güvertesinde Banksy’nin çizdiği kalp şeklinde bir can simidi tutan bir kız resmi bulunuyor.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Banksy’nin arama ve kurtarma misyonuna dahil olması 2019 yılına dayanıyor. Gazetesinin haberine göre, geminin kaptanı Pia Klemp, Banksy’nin kendisine 2019 yılında yazdığı e-postada, “Ben İngiltere’den bir sanatçıyım, göç kriziyle ilgili çalışmalarım var ve bunlardan elde ettiğim parayı elbette elimde tutamam. Bu parayı yeni bir gemi almak için kullanabilir misiniz?” dediğini aktardı. Önce bunun bir şaka olduğunu düşünen Klemp, Banksy’nin kendisini siyasi duruşu nedeniyle seçtiğine inandığını söyledi. Klemp, “Denizdeki kurtarma faaliyetlerini insani bir eylem olarak değil, faşizm karşıtı mücadelenin bir parçası olarak görüyorum” şeklinde konuştu.

Bunun feminist bir proje olduğunu belirten Klemp, Louise Michel adına sadece kadın mürettebatın konuşabileceğini söyledi. Klemp, gemide yatay hiyerarşi ve vegan diyet uygulandığını da sözlerine ekledi.

Haber:Deutsche Welle Türkçe