“22 FETÖ’cü Yunanistan’dan sığınma talep etti”

9 hours önce
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FETÖ üyesi 22 kişinin Türkiye’den kaçarak Yunanistan’dan sığınma talep ettiği belirtildi.

Newpost.gr’nin haberine göre, geçen ay Türk Hava Kuvvetleri’nde pilot olduğunu belirten bir Türk vatandaşının, Kilimli (Kalimnos) Adası’ndaki karakola giderek Yunanistan’dan siyasi sığınma talebinde bulunmasının ardından 22 Türk daha Yunanistan’a sığındı.

Site, 22 Türk’ün hangi tarihte sığınma talebinde bulunduğunu belirtmedi. Haberde, “Türkler, Kilimli Adası’ndaki limana gelerek hemen teslim oldular. Gülen yanlısı olduklarını ve hapis cezası endişesiyle Türkiye’yi terk etmeleri gerektiğini belirttiler. Sığınma talepleri gözden geçirilene kadar geçici sığınma belgeleri aldılar ve ardından adadan ayrıldılar” dendi.

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