Avrupa Parlamentosu’ndan 2021’den itibaren ‘tek saate’ geçilmesi için onay Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ülkelerinde 2021 yılından itibaren saatlerin ileri veya geri alınmaması yönünde oy kullandı. İki yıl önce Avrupa Komisyonu tarafından teklif edilen değişiklik Salı günü genel kurulda oylanarak kabul edildi.

Kışın gün ışığından daha çok yararlanmak için saatler ilkbaharda bir saat ileri ve sonbaharda da bir saat geri alınıyor ancak bu uygulamanın son bulması için 410 parlamenter evet ve 192’si ise hayır oyu kullandı.

AP bu konu üzerindeki son karar merci değil. Üye ülkeler kendileri karar verecekler ancak bu yönde adım atılması için önemli bir temel oluşmuş oldu.

İlk kez Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD’de uygulanmaya başlanan bu yöntem enerji tasarrufu açısından yararlı oldu ve takip eden yıllarda tüm dünyada uygulanmaya başlandı. Avrupa Komisyonu 4,6 milyon kişinin katıldığı ve katılanların yüzde 84’ünün uygulamaya karşı olduğu bir anket sonucu sonrası bu uygulamaya ilişkin önerisini hazırlamıştı.

Türkiye tek saat uygulamasına 2016’da geçti

Türkiye’de Bakanlar Kurulunun 7 Eylül 2016’da aldığı kararda, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00’te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürüleceği belirtilmişti.