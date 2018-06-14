Jelena Karleusa yine yaptı yapacağını! Beşiktaş'tan Çin'in Guangzhou takımına transfer olan Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Türkiye'den ayrılmadan önce yine yaptı yapacağını.

Beşiktaş’tan Çin’in Guangzhou takımına transfer olan Tosic’in eşi Jelena Karleusa, Türkiye’den ayrılmadan önce yine yaptı yapacağını.

Beşiktaş’ta futbol oynayan Dusko Tosic, Çin’in Guangzhou takımına transfer oldu. Bu sebeple Tosic ve eşi Jelena Karleusa Türkiye’den ayrıldı.

Çift ayrılmadan önce soluğu Antalya’da aldı. Burada keyifli bir tatil geçiren aileden Jelena Karleusa paylaştığı fotoğraflarla yine adından söz ettirmeyi başardı. Vücut ölçüleri, seksi kıyafetleri ve şovlarıyla meşhur olan yıldız sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla yürek hoplattı.