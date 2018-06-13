TTFF’nin Genel Kurulu 28 Haziran’da

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun yıllık Olağan Genel Kurulu 28 Haziran Perşembe günü yapılacak.

16 saat önce
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Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun yıllık Olağan Genel Kurulu 28 Haziran Perşembe günü yapılacak.
Haringey’deki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde olacak toplantı 19.30’da başlayacak.

Faaliyet ve mali raporların okunarak oylanacağı Genel Kurul’da 2018-19 sezonunda görev yapacak yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçimi de gerçekleştirilecek. Öte yandan Federasyon tüzüğünde yapılacak değişiklik ve yenilikler için de 21 Haziran Perşembe günü Olağanüstü Genel Kurul olacak.

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