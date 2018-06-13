Başkanlık için Çelebi de aday

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun 28 Haziran’da yapılacak Olağan Genel Kurulu için hazırlıklar sürüyor.

10 saat önce
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Nazım Çelebi, başkanlığa aday.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun 28 Haziran’da yapılacak Olağan Genel Kurulu için hazırlıklar sürüyor.

Yönetime girmek isteyenler kolları svarken, isimler de ortaya çıkmaya başladı. Tüzük gereği geçen sezon yönetimde yer alanlar otomatikman adaylık hakkını korurken, başkanlık için ilk isimler de belirlendi. Şimdiki başkan Kemal Soyer’in yanısıra eski başkanlardan Nazım Çelebi’nin de adaylığını koyması bekleniyor. Son asbaşkan Serdar Sarı da, başkanlık adayları arasında.
Yönetime girmek  isteyenler arasında Ali Perçin, Fikret Gönlübol ve Önder Açıl isimleri de kulislerde konuşuluyor.

 

 

 

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