Sadece Cenk Tosun’u transfer ettiğini sanıyorlardı İngiliz basınında yer alan bir makalede Everton'ın Cenk Tosun'la birlikte farkında olmadan çok sayıda Türk taraftarı da transfer ettiğine değinildi.

İngiliz basınında yer alan bir makalede Everton’ın Cenk Tosun’la birlikte farkında olmadan çok sayıda Türk taraftarı da transfer ettiğine değinildi.

SBNation’da yer alan bir makalede Cenk Tosun’un İngiliz ekibi Everton’a transferiyle birlikte İngiliz kulübünün başta Beşiktaşlılar olmak üzere birçok Türk taraftarın da ikinci takımı haline geldiği savunuldu.

Everton bile böyle olacağını bilmiyordu denilen yazıda Goodison Park’ta Türk taraftarların eksik olmadığı, hazırladıkları Beşiktaş logolu pankartlarla hem Cenk Tosun’a hem de Everton’a destek çıktıkları belirtildi.

Beşiktaş taraftarının futbolu ne kadar sevdiğini sahasında oynadığı maçlarda herkese gösterdiği hatırlatılan makalede Cenk Tosun’un da taraftarca çok sevildiği belirtildi.

Everton’la anlaşma yapıldıktan sonra Cenk Tosun’un Vodafone Park’ta taraftarlara vedası sırasında yaşananlara dikkat çekilen yazıda genellikle bu tür transferlerin ardından takımdan giden futbolculara pek hoş bakılmadığı belirtilirken Cenk Tosun’un ise daha da çok sevilmeye başlandığına dikkat çekildi.

Beşiktaş taraftarlarının Everton’a giden idollerini İngiltere‘de de takip etmeye devam ettiği vurgulanırken bu transferle çok sayıda Beşiktaş taraftarının bir gecede aynı zamanda ‘Everton’ fanı da olduğu vurgulandı.

Bu ilginç yazıda Beşiktaş’ın 2014-15 sezonunda Avrupa Ligi’nde Liverpool’u yenerek elediği hatırlatıldı.

Cenk’in iki maç oynatıldıktan sonra yedeğe düşmesinin ardından tıpkı Everton taraftarı gibi Beşiktaş taraftarının da Sam Allardyce’a tepki gösterdiği hatırlatılırken ilerleyen maçlarda Cenk Tosun’un formayı kapması ve gol atmaya başlamasıyla ilginin katlanarak arttığı vurgulandı.

Everton kulübünün de bunu gördüğünü ve Türkçe twitter hesabı açtığına da dikkat çekildi. Cenk Tosun’un da Beşiktaş taraftarını çok sevdiğinin altı çizilirken Milli arada Cenk Tosun’un erken gidip Beşiktaş’ın maçını izlediği belirtildi.

Beşiktaş maçlarında Cenk Tosun’un Everton formasının sergilendiğine de değinildi. SBNation’daki yazıda Everton’a destek veren tüm Türk taraftarlara teşekkür edilirken Türkçe olarak da ‘Merhaba, kulübümüze hoş geldiniz’ yazıldı. (CNNTÜRK)