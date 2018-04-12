Mehmet Hasgüler Londra’da okurlarıyla buluştu

AKADEMİSYEN, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, yeni kitabının tanıtımını Londra’da gerçekleştirdi.

10 Nisan Salı akşamı yapılan kitap tanıtım ve söyleşi etkinliğine ilgi yoğundu. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan “Kıbrıs Siyasi El Kitabı ve Sözlüğü-Kavramlar, Kurumlar, Aktörler” adlı kitabı ile oldukça ses getiren Akademisyen, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Londralı kitapseverlerle buluştu.

Akademisyen, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Mehmet Hasgüler’in “Kıbrıs Siyasi El Kitabı ve Sözlüğü-Kavramlar, Kurumlar, Aktörler” adlı kitap tanıtımı ve yazarla söyleşi etkinliği 10 Nisan 2018, saat 19.00’da, Grand Palace’de gerçekleşti.

15 Şubat 2018 tarihinde ALFA yayınları tarafından basılan Prof. Dr. Hasgüler’in kitabı 638 sayfadan oluşuyor. Kıbrıs’ı tarihsel bir serüven içerisinde kurumlar, aktörler ve kavramlar üzerinden anlatan bir sözlük niteliğindeki kitapta, biyografiler üzerinden siyasi olaylar anlatılıyor ve Kıbrıs adasının tarihi ile kültürel mirasına ilişkin temel bilgiler yer alıyor.

Etkinlikte söz alan Mehmet Hasgüler yeni kitabı hakkında şunları söyledi:

“Kıbrıs ile ilgili bir kitap çalışmam oldu ve Kıbrıs Türk toplumunun İngiltere’deki durumu ilgili belirli maddeler bulunuyor, İngiltere’den aldığım bir iki tane isim var Kıbrıs Türklerle ilişkin. Kavramlar, kurumlar ve aktörler var. Aktörler deyince de sadece Kıbrıslı Türkler değil de Kıbrıslı Rumlarda var, içinde Makarious ve Grivas da bulunmakta.

1995’de kurucu Cumhurbaşkanı ile görüşmüştüm ve hayatını yazmak istediğimi söylemiştim ve hayatını yazmak için 150’ye yakın biyografi okudum, Hz Muhammed’in hayatından Stalin’inin hayatına kadar. Rauf Denktaş’a hayatını yazıp yazmamakla 32 soru ile karar vereceğimi söylediğimde gülmüştü ve demişti ki 6 soruyla İngilizler benim hayatımı yazıyor ve sen ise 32 soruyla benim hayatımı yazıp yazmamakla karar vereceğini söylüyorsun.

Soru sormaya başladığımda ise matematiği seviyor musunuz diye sormuştun ve bana bunu niye soruyorsun demişti, bende demiştim ki matematik sevgisi ile siyasetçilerimizin veya liderlerimizim rasyonel karar alıp almayacağına dairi karar veriyorum bu soru ile ve buna benzer sorularla. Sonuç olarak hayatını yazamayacağımı karar vermiştim kurucu Cumhurbaşkanımızın. Bu yazdığım kitabının öyküsü de böyle oluşmuştu.”

İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türkler ve özellikle de gençlere değinen Hasgüler şu ifadeyi kullandı:

“İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk toplumunu bir şekilde hem burada hem Kıbrıs’ta hem de dünyada hak ettiği yeri anlatmamız gerekiyor. Özellikle buradaki gençler, hepimizin üzerinde düşündüğü bir mevzu ve gençlerin kimlik duygusu nasıl güçlü kılınacak. Bunlar bence devletimizin ve Kıbrıslı Türkler adına siyaset yapan karar vericilerin acilen düşünmesi gereken konudur çünkü burada bu saatten sonra bu toplumdan gerçek anlamda faydalanmamız gerekiyor. Bu kadar kıymetli insanlar burada bulunurken ve kendi fikirlerine veya davalarına bu kadar yürekli insanlarımız sahip çıkarken, devletin bu insanlardan faydalanması ve sahip çıkması gerekiyor.”