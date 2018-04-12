Esenler şok etti: 3-1

Fotoğraflar: ÖZER ÖCAL

Wadham Lodge Sports Ground’da oynanan Excellence Mortgage Birinci Küme mücadelesinde Esenler FC, Dumlupınar Yeni Malatya’ya 3-1 galip geldi.

Maç boyunca rakibi karşısında etkileyici ataklar yapan evsahibi Esenler FC, play-off peşinde ve ilk dört arasında yer alan rakibini teslim aldı. Bu skorla Esenler FC de play-off umutlarını az da olsa devam ettirdi.

İlk yarıyı Junior’un golüyle 1-0 önde tamamlayan Esenler FC, son yarıda yine aynı oyuncunun vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Jermain’in golüyle skor 3-0 oldu. Dumlupınar Yeni Malatya bunlara Kaan ile karşılık verebildi.