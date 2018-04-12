BCCT Yeni Yönetim Kurulu görevde

TÜRKİYE’DE İngiliz Ticaret Odası’nın (BCCT)’nın Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Chris Gaunt yeniden seçildi. BCCT’nin, yeni Yönetim Kurulu üyeleri Alan Mellaart, Anthony Philipson, Tamsyn Sarah Mileham, Tayfun Uygur, Safiye Özuygun ve Mark Richardson’den oluşuyor.

Genel Kurul sırasında BCCT Yönetim Kurulu Başkanı Chris Gaunt, İngiltere ve Türkiye arasında ticari ilişkileri ve yeni işbirliklerini geliştirmek hedefiyle 131 yıldır ticari köprü görevini üstlenen BCCT’nin iş ağı ile her yıl biraz daha genişlediğine dikkat çekerek, geçen dönem yapılan çalışmaları üyelere özetledi.

Birleşik Krallık ve Türkiye arasında karşılıklı yatırım ve işbirliği fırsatlarının 2017 yılında olumlu yönde bir seyir gösterdiğine vurgu yapıldı. BCCT’nin son iki yıllık dönemde önemli yollar kat ettiğini dile getiren Gaunt, hizmetleriyle Birleşik Krallık şirketlerinin Türkiye pazarına, güvenle, sürdürülebilir, karlı ve gerçekçi beklentilerle girebildiklerini ve karşılıklı ülke ticaretine katkı sağladıklarının altını çizdi.

BCCT 2017-2018 mali yılında, Birleşik Krallık firmalarına Türkiye pazarında yardımcı olarak, toplam 8 Milyon Pound’luk katkıda sağladı. Aynı dönemde BCCT İş Geliştirme Ekibi 365 firma ile iletişime geçerek, 400 iş ve hizmet desteği verdi. Aynı dönemde BCCT tarafından geniş bir sektör ağına hizmet sunuldu. En çok ilgi gören sektörlerin başında Gıda & İçecek, Sağlık & Medikal, İş &Tüketici Hizmetleri, Eğitim & Öğretim, Savunma & Güvenlik, Enerji, Kimya ve Giyim yer aldı. İhracat kazancı en yüksek sektörler ise Kimya, Makine & Süreç Mühendisliği ve Havacılık oldu. İki ülke arasındaki ticari işbirliğinin ilerleyen dönemlerde de katlanarak devam edebilmesi doğrultusunda BCCT çalışmalarının sürdürüyor. Brexit ve Gümrük Birliği müzakereleri sonrası için muhtemel serbest ticaret anlaşması (STA) için Birleşik Krallık ve Türkiye’deki yetkililer gerekli ön görüşmeleri planlıyor. Her iki ülke güçlü bir serbest ticaret anlaşması sürecin akışına göre iş dünyasına da maksimum fayda sağlayacak yönde çalışmalar geliştirme hedefiyle hareket ediyor.

2018 -2020 dönemi BCCT Yönetim Kurulu Tam Listesi;

Chris Gaunt, Alan Mellaart, Anthony Philipson, Tamsyn Sarah Mileham, Tayfun Uygur, Safiye Özuygun, Mark Richardson

BCCT Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri;

Hafize Nurtaç Afridi, Haluk Cevat Özdemir, Serra Abbasoğlu Birgül, Işıl Baytok, Reşat Moral, Mehmet Gültekin, Didem Gordon