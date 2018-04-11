GS FC, lideri devirdi: 4-2

Edmonton County School sahasında oynanan Excellence Mortgage Birinci Küme’nin önemli maçında GS FC, lider Trabzonspor’a 4-2 galip gelirken, rakibinin 17 haftalık yenilmezliğine de son verdi.

Oyunun son bölümü oldukça gergin anlara sahne oldu. Hakemin pasif yönetiminin de etkili olduğu gerginlikler, yöneticilerin çabası ile büyük olaya dönüşmeden önlendi. Maça daha istekli başlayan GS FC, günün başarılı ismi Baran Çiçek’in attığı gollerle 2-0 skor üstünlüğü yakaladı. Devre bitmeden konuk Trabzonspor Ridi ile ilk golünü kaydetti.

İkinci yarıda iki takım oldukça tempolu bir futbol sergiledi. Llyod, Sarı-Kırmızılı takım adına üçüncü golü attı. Buna Trabzonspor Mustafa ile karşılık verdi: 3-2. Son dakikalar içinde Julian skoru 4-2 olarak ilan etti.

TRABZONSPOR’DAN TEPKİ

Karşılaşmadan sonra açıklama yapan Trabzonspor UK Başkanı Sinan Kaya, bir penaltılarını vermeyen, bir gollerini ofsayt gerekçesiyle iptal edip, GS FC’nin ofsayt golüne göz yuman hakem Abraham’ın skorda etkili olduğunu söyledi.

Kaya, ligin ilk yarısında oynadıkları ve yarıda kalan Mehmetçik maçını da yöneten Abraham’ın pasif ve kendilerine karşı önyargılı tutumu nedeniyle bundan sonraki maçlarında görmek istemediklerini kaydetti.