Liverpool, UEFA Disiplin Kurulu’nda

UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool’un, sahasında ağırladığı Manchester City’yi 3-0’lık skorla mağlup ettiği çeyrek final ilk maçı öncesi ev sahibi ekibin taraftarları, misafir takım otobüsüne saldırmıştı.

Bunun üzerine harekete geçen UEFA, yabancı madde atmak, zarar verici hareketlerde bulunmak, havai fişek yakmak ve topluluğu rahatsız etmekten Merseyside kulübünü Disiplin Kurulu’na sevk ettiğini açıkladı.

Gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak olan UEFA Disiplin Kurulu, kararını 31 Mayıs tarihinde duyuracak.

GUARDIOLA ÇOK ÖFKELİ

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Liverpool ile karşılaşan Manchester City’nin, Anfield Stadı’na giderken takım otobüsü saldırıya uğramıştı. Yaşanan olayların ardından oldukça öfkeli olan City’nin patronu Pep Guardiola, “Polislerin olacak olaylardan haberinin olmaması inanılmaz! Bunu önlemeleri gerekirdi. Liverpool gibi prestijli bir kulübün taraftarlarının böyle şeyler yapmasını beklemiyordum” diyerek tepki gösterdi. (FANATİK)