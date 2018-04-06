Arsenal 4-1 galip

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Arsenal, CSKA Moskva’yı ilk maçında 4-1 yendi.

3 saat önce
0 75 Bir dakikadan az

 

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Arsenal, CSKA Moskva’yı ilk maçında 4-1 yendi. Emirates Stadı’nda oynanan karşılaşmada Arsenal sonuca ilk 45 dakikada gitti.

Ramsey’in 9. dakikada attığı gole CSKA, 15’te Golovin’in frikik vuruşuyla karşılık verdi: 1-1. Mesut Özil’in yönettiği ataklarla sık sık rakip kale önünde görünen Arsenal, 23’te kazanılan penaltıyı Lacazetta’nın gole çevirmesiyle 2-1 öne geçti. Ramsey 28’de aşırtma bir vuruşla, üçüncü golü atarken, 35’te yine Lacazetta skoru 4- yaptı.

İkinci yarıda Arsenal ve CSKA yakaladığı gol fırsatlarını kullanamadı. Karşılaşmanın dört golünde de asistleri ve katkısıyla büyük pay sahibi olan Mesut Özil, ‘Maçın Yıldızı’ seçildi.

 

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