Dumlupınar 1-0’la yetindi Birinci Küme’de play-off’u hedefleyen iki takımdan sevinerek ayrılan Dumlupınar Yeni Malatyaspor oldu.

Fotoğraflar: ÖZER ÖCAL

Birinci Küme’de play-off’u hedefleyen iki takımdan sevinerek ayrılan Dumlupınar Yeni Malatyaspor oldu.

Peter May Sports Center’da oynanan puan mücadelesinde dengeli oyun vardı. Karşılıklı ataklarla geçen oyunun ilk yarısında Dumlupınar Yeni Malatya sonuca gitmeyi bildi. Atakların birinde kaleci hatasını da değerlendiren Kemal uzaktan bir vuruşla, takımına üç puan kazandıran golü kaydetti. Türkmenköy’ün kalan sürede gol çabaları sonuç getirmedi. İkinci sıraya yerleşen Dumlupınar Yeni Malatya aldığı üç puanla play-off grubunda yer almayı büyük ölçüde garantiledi.