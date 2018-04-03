Tottenham’da 17 yaşında bir kız öldürüldü Kuzey Londra’da dün gece yapılan iki farklı saldırıda 17 yaşındaki bir kız hayatını kaybederken 16 yaşındaki bir erkekse yaşam mücadelesi veriyor.

Kuzey Londra’da dün gece yapılan iki farklı saldırıda 17 yaşındaki bir kız hayatını kaybederken 16 yaşındaki bir erkekse yaşam mücadelesi veriyor.

Polisten yapılan açıklamaya göre Tottenham’da Pazartesi gecesi 17 yaşındaki bir genç kız saldırıya uğradı. Silahla vurulan genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Olayın ardından cinayetin yaşandığı Northumberland Park yakınındaki Chalgrove Road polis tarafından kordona alındı.

Tottenham’da olay yerinde bulunan tanıklarından biri, silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden genç kızın annesi, kızını yaralı görünce çığlık atmaya başladığını söyledi.

İsmini vermek istemeyen bir yerel sakin, silah seslerini “bomba” patlamış gibi duyulduğunu söyledi ve şu ifadeyi ekledi:

“Yaşananlar hiç hoş değil. 40 yıldır burada yaşıyorum ve son üç yıldır yaşanacak bir yer halinden çıktı. Çok fazla uyuşturucu, bıçaklama ve cinayet var’’ dedi.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden kızın mahalle sakinleri tarafından Tanesha adında olduğu ve saldırı esnasında bir grup arkadaşı ile kaldırımda sohbet ettikleri, bu sırada yolsan geçen bir araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Aynı gece yine kuzey Londra’nın Walthamstow bölgesinde başka bir saldırı gerçekleşti. Silahla vurulan 16 yaşındaki bir erkeğin ağır yaralandığı saldırıda 15 yaşındaki başka bir erkekse bıçakla yaralandı.

Polis yetkilileri, Tottenham ve Walthamstow bölgesinde gerçekleşen saldırıların bağlantı olmadığını açıkladı.

Londra’da hızlıca artan bıçak ve silah saldırıları ciddi boyutlarda endişe yaratıyor.

1 Ocak 2018’den itibaren başkent Londra’da 47 kişi cinayete kurban gitti. Cinayetlerin 15 tanesi şubat ayında gerçekleşirken 22 tanesi ise Mart ayında yaşandı.