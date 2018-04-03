Ankara Anlaşması’na başvuruda yüzde 6 bin artış

İngiltere, Ankara Anlaşması kapsamındaki süresiz oturum izni başvurularını geçtiğimiz haftadan itibaren askıya aldı.

48 dakika önce
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İngiltere, Ankara Anlaşması kapsamındaki süresiz oturum izni başvurularını geçtiğimiz haftadan itibaren askıya aldı. Bu gelişme, uygulamadan faydalanan ve faydalanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını harekete geçirdi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, karara gerekçe olarak bu ülkede kendi işini kurmuş Türk vatandaşlarına yönelik muamelenin düzenlendiği yönetmelikte değişikliğe gidilmesini gösterdi. İlk başvuruda bir, sonrasında üç yıl uzatma alan vize sahipleri dört yılın sonunda süresiz oturum hakkı elde edebiliyorlardı. Değişiklikte henüz nihai bir karar alınmadı. Fakat yönetmeliğe son şekli verilene kadar süresiz oturum iznine başvuru olanağı kaldırıldı.

1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması, Türkiye vatandaşlarının Avrupa Birliği’ne (O dönemki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu’na) üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarına hak tanıyor.

Anlaşma sayesinde İngiltere’de yeni bir hayata başlayanlar şimdi imza kampanyaları ile seslerini duyurmaya çalışıyor ve Bakanlıktan bu kararın geri çekilmesini talep ediyor.(EURONEWS)

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