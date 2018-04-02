Brexit karşıtları Londra’da eylem yaptı Londra'da süper kahramanların kıyafetlerini giyen Brexit karşıtları üstü açık tur otobüsleri ile dünyaya seslerini duyurmaya çalıştı.

Londra’da süper kahramanların kıyafetlerini giyen Brexit karşıtları üstü açık tur otobüsleri ile dünyaya seslerini duyurmaya çalıştı. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde ayrılmasına bir yıl kaldı.

“Küçük ama çok ses getiren Brexit karşıtı bir grup Londra sokaklarına döküldü. Mesaj çok açık ve net. Brexit konusunda yeniden referanduma gidilmesini istiyorlar.”

Eylemi müzisyen Madeleina Kay düzenledi. Kay ülkesi için endişelendiğini söyledi:

“Ülkem için endişeleniyorum. İngiltere’de yaşayan insanların geleceğini düşünüyorum. Kimileri ayrılık yönünde oy kullandı kimileri ise Avrupa Birliği’nde kalmak için. Brexit ülkeye zarar verecek. Gençleri büyük oranda olumsuz etkileyecek.”

Londra’da Brexit kampanyaları kapsamında sık sık kırmızı otobüsleri sokaklarda görmek mümkün.

Brexit taraftarlarının halkı kandırdığı iddia ediliyor.

Ülke referandumda yüzde 52’lik destekle birlikten ayrılma kararı aldı. Kimileri endişeli gözler ile durumu takip ediyor.

Eylem hakkında ne düşünüyorsunuz?

Masum insanlar

Neden?

Çünkü anlamıyorlar. Avrupa Birliği’nin dışında bulunmanın ne anlama geldiğini büyük ihtimalle bilmiyorlar. Bizler biliyoruz, bu yüzden bu şekilde hareket ediyoruz.