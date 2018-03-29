Veteranlarda kupa haftası

1stop MOT &Easy Shelf Türk Veteran Lig ve kupa maçlarına Pazartesi akşamı devam edildi.

O45 kategorisinde oynanan kupa finalini Akdeniz, Türk Ocağı’na 3-2 galip gelerek kazandı. Maçtan sonra Akdeniz’e kupası törenle verildi.

Anı Kupaları’nda üç maç oynandı.

Halil İbrahim Kupası’nda Adana DS ile Narlı 1-1 berabere kaldı. Penaltılarda rakibine 3-2’lik üstünlük kuran Adana DS kupayı kazanan takım oldu.

Tayfun Paşa Kupası’nda ise Türkmenköy ile Kıbrıs FC karşılaştı. Maçı ve kupayı 6-3’lük skorla Türkmenköy aldı.

Mehmet Hasan Kupası’nda Euromed, Yeni Boğaziçi’ni 3-2 yendi ve kupayı kazandı.

O35 Veteran Ligi’nde ise tek karşılaşma yapıldı. Lider Gazi, çekişmeli maçta Kaleburnu’na 3-2 galip gelerek hedefine iyice yaklaştı. Bu sonuçla Gazi, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

1 STOP MOT&EASY SHELF O 35 VETERAN LİGİ

TAKIMLAR O G B M A Y P

Gazi 14 12 2 0 42 11 40

Narlı 13 9 2 2 45 9 29

Kaleburnu 14 7 1 6 27 24 22

Real Mardin 12 7 0 5 28 17 21

Türkmenköy 13 7 0 6 33 29 21

Adana DS 14 5 2 7 24 35 17

Gaziantepspor 12 4 2 6 22 26 14

Derbent 11 2 0 9 15 45 6

Metro 13 0 1 12 20 60 1