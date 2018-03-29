Veteranlarda kupa haftası

1stop MOT &Easy Shelf Türk Veteran Lig ve kupa maçlarına Pazartesi akşamı devam edildi.

9 saat önce
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Akdeniz O45, geriye düştüğü maçı lehine çevirerek Federasyon Kupası’nı kazanmasını bildi.

 

1stop MOT &Easy Shelf Türk Veteran Lig ve kupa maçlarına Pazartesi akşamı devam edildi.

O45 kategorisinde oynanan kupa finalini Akdeniz, Türk Ocağı’na 3-2 galip gelerek kazandı. Maçtan sonra Akdeniz’e kupası törenle verildi.

Anı Kupaları’nda üç maç oynandı.

Türk Ocağı finalde avantajını koruyamadı.

Halil İbrahim Kupası’nda Adana DS ile Narlı 1-1 berabere kaldı. Penaltılarda rakibine 3-2’lik üstünlük kuran Adana DS kupayı kazanan takım oldu.

Tayfun Paşa Kupası’nda ise Türkmenköy ile Kıbrıs FC karşılaştı. Maçı ve kupayı 6-3’lük skorla Türkmenköy aldı.

Mehmet Hasan Kupası’nda Euromed, Yeni Boğaziçi’ni 3-2 yendi ve kupayı kazandı.

O35 Veteran Ligi’nde ise tek karşılaşma yapıldı. Lider Gazi, çekişmeli maçta Kaleburnu’na 3-2 galip gelerek hedefine iyice yaklaştı. Bu sonuçla Gazi, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

1 STOP MOT&EASY SHELF O 35 VETERAN LİGİ

TAKIMLAR                            O         G         B          M        A         Y          P

Gazi                                        14       12       2          0          42       11         40

Narlı                                       13       9          2          2          45       9          29

Kaleburnu                               14      7          1          6          27       24       22

Real Mardin                           12       7          0          5          28       17       21

Türkmenköy                           13       7          0          6          33       29       21

Adana DS                              14       5          2          7          24       35       17

Gaziantepspor                       12       4          2          6          22       26       14

Derbent                                 11       2          0          9          15       45       6

Metro                                     13       0          1          12       20       60       1

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