Kürt toplumu Newroz kutladı

DEMİRCİ Kawa Destanı ile özdeşleşen Newroz kutlamalarının adresi bu yıl da Finsbury Park oldu.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivale binlerce kişi katıldı. Konserler, konuşmalar ve halaylar eşliğinde gerçekleşen etkinlik 25 Mart Pazar günü gerçekleşti. İngiltere’de yaşayan Kürt toplumunun yoğun ilgi gösterdiği Newroz kutlamasına yabancı temsilciler de katıldı.

Festivalde Genel İşçi Sendikası Federasyonu (GFTU) Sözcüsü Doug Nichools, Westminister Adalet Barış Komisyonu Başkanı Papaz John Ryan, Demokratik Güç Birliği Britanya adına Apo Gürlek ve İngiliz Gazeteci Stewe Sveney söz alarak konuşmalar yaptı. Konuşmacılar Newroz’u kutlayıp, tüm platformlarda Kürt halkına verdikleri destekleri bir kez daha dile getirdiler.

Konuşmacılar ayrıca Kürtlerin bağımsız ve özgürlük mücadelesine destek verdiklerini vurgulayarak, Türkiye’nin Afrin askeri harekatını da ağır bir dille eleştirdiler.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde verilen konserlerle coşan katılımcılar uzun halaylar oluşturup saatlerce dans etti. Festivalde ayrıca Afrin halkına gönderilmek üzere yardım toplandı.

DEMİRCİ KAWA DESTANI

Wikipedia adlı internet ansiklopedisinde yer alan bilgiye göre Demirci Kawa Destanı şöyle anlatılmaktadır: “2500-2600 yıl öncesinde Zuhak (Bazı kaynaklara göre Dehak) adında Asurlu çok ama çok zalim bir kralın altında yaşayan Kawa adında bir demirci vardı. Bu kral tam bir canavardı ve efsaneye göre her iki omuzunda da birer yılan bulunuyordu. Bu iki yılanı beslemek için her gün halktan iki çocuğu sarayına kurban olarak getirtip aşçılarına bu iki çocuğun beyinlerini yılanlarına yemek olarak verdiriyordu. Aynı zamanda bu canavar kral ilkbaharın gelmesini engelliyordu. En sonunda bu zulümden bıkan ve bir şeyler yapmak isteyen Armayel ve Garmayel adlı iki kişi kralın sarayına aşçı olarak girmeyi başarırlar ve Kralın yılanlarını beslemek için beyinleri alınarak öldürülen çocuklardan sadece birini öldürüp diğerinin gizlice saraydan kaçmasına yardımcı olurlar. Böylece ellerindeki bir insan beyni ile kestikleri bir koyunun beynini karıştırarak yılanlara verirler her gün bir çocuğun kurtulmasını sağlamış olurlar. İşte bu kaçan kişilerin Kürtlerin ataları olduğuna inanılır. Kaçan çocuklar Kawa adlı demirci tarafından gizlice eğitilerek bir ordu haline getirilirler. Kawa’nın liderliğindeki bu ordu bir 20 Mart günü zalim kralın sarayına yürüyüşe geçer ve Kawa, kralı çekiç darbeleri ile öldürmeyi başarır. Kawa etraftaki tüm tepelerde ateşler yakar ve yanındakilerle birlikte bu zaferi kutlarlar. Böylece Kürt halkı zalim kraldan kurtulmuş olur ve ertesi gün ilkbahar gelir.”