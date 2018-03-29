Kürt toplumu Newroz kutladı

\r\n\r\nDEM\u0130RC\u0130 Kawa Destan\u0131 ile \u00f6zde\u015fle\u015fen Newroz kutlamalar\u0131n\u0131n adresi bu y\u0131l da Finsbury Park oldu.\r\n\r\nRenkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 festivale binlerce ki\u015fi kat\u0131ld\u0131. Konserler, konu\u015fmalar ve halaylar e\u015fli\u011finde ger\u00e7ekle\u015fen etkinlik 25 Mart Pazar g\u00fcn\u00fc ger\u00e7ekle\u015fti. \u0130ngiltere\u2019de ya\u015fayan K\u00fcrt toplumunun yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi\u011fi Newroz kutlamas\u0131na yabanc\u0131 temsilciler de kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\nFestivalde Genel \u0130\u015f\u00e7i Sendikas\u0131 Federasyonu (GFTU) S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Doug Nichools, Westminister Adalet Bar\u0131\u015f Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Papaz John Ryan, Demokratik G\u00fc\u00e7 Birli\u011fi Britanya ad\u0131na Apo G\u00fcrlek ve \u0130ngiliz Gazeteci Stewe Sveney s\u00f6z alarak konu\u015fmalar yapt\u0131. Konu\u015fmac\u0131lar Newroz\u2019u kutlay\u0131p, t\u00fcm platformlarda K\u00fcrt halk\u0131na verdikleri destekleri bir kez daha dile getirdiler.\r\n\r\n\r\n\r\nKonu\u015fmac\u0131lar ayr\u0131ca K\u00fcrtlerin ba\u011f\u0131ms\u0131z ve \u00f6zg\u00fcrl\u00fck m\u00fccadelesine destek verdiklerini vurgulayarak, T\u00fcrkiye\u2019nin Afrin askeri harekat\u0131n\u0131 da a\u011f\u0131r bir dille ele\u015ftirdiler.\r\n\r\nBinlerce ki\u015finin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 festivalde verilen konserlerle co\u015fan kat\u0131l\u0131mc\u0131lar uzun halaylar olu\u015fturup saatlerce dans etti. Festivalde ayr\u0131ca Afrin halk\u0131na g\u00f6nderilmek \u00fczere yard\u0131m topland\u0131.\r\n\r\n\r\nDEM\u0130RC\u0130 KAWA DESTANI\r\nWikipedia adl\u0131 internet ansiklopedisinde yer alan bilgiye g\u00f6re Demirci Kawa Destan\u0131 \u015f\u00f6yle anlat\u0131lmaktad\u0131r: \u201c2500-2600 y\u0131l \u00f6ncesinde Zuhak (Baz\u0131 kaynaklara g\u00f6re Dehak) ad\u0131nda Asurlu \u00e7ok ama \u00e7ok zalim bir kral\u0131n alt\u0131nda ya\u015fayan Kawa ad\u0131nda bir demirci vard\u0131. Bu kral tam bir canavard\u0131 ve efsaneye g\u00f6re her iki omuzunda da birer y\u0131lan bulunuyordu. Bu iki y\u0131lan\u0131 beslemek i\u00e7in her g\u00fcn halktan iki \u00e7ocu\u011fu saray\u0131na kurban olarak getirtip a\u015f\u00e7\u0131lar\u0131na bu iki \u00e7ocu\u011fun beyinlerini y\u0131lanlar\u0131na yemek olarak verdiriyordu. Ayn\u0131 zamanda bu canavar kral ilkbahar\u0131n gelmesini engelliyordu. En sonunda bu zul\u00fcmden b\u0131kan ve bir \u015feyler yapmak isteyen Armayel ve Garmayel adl\u0131 iki ki\u015fi kral\u0131n saray\u0131na a\u015f\u00e7\u0131 olarak girmeyi ba\u015far\u0131rlar ve Kral\u0131n y\u0131lanlar\u0131n\u0131 beslemek i\u00e7in beyinleri al\u0131narak \u00f6ld\u00fcr\u00fclen \u00e7ocuklardan sadece birini \u00f6ld\u00fcr\u00fcp di\u011ferinin gizlice saraydan ka\u00e7mas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olurlar. B\u00f6ylece ellerindeki bir insan beyni ile kestikleri bir koyunun beynini kar\u0131\u015ft\u0131rarak y\u0131lanlara verirler her g\u00fcn bir \u00e7ocu\u011fun kurtulmas\u0131n\u0131 sa\u011flam\u0131\u015f olurlar. \u0130\u015fte bu ka\u00e7an ki\u015filerin K\u00fcrtlerin atalar\u0131 oldu\u011funa inan\u0131l\u0131r. Ka\u00e7an \u00e7ocuklar Kawa adl\u0131 demirci taraf\u0131ndan gizlice e\u011fitilerek bir ordu haline getirilirler. Kawa'n\u0131n liderli\u011findeki bu ordu bir 20 Mart g\u00fcn\u00fc zalim kral\u0131n saray\u0131na y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe ge\u00e7er ve Kawa, kral\u0131 \u00e7eki\u00e7 darbeleri ile \u00f6ld\u00fcrmeyi ba\u015far\u0131r. Kawa etraftaki t\u00fcm tepelerde ate\u015fler yakar ve yan\u0131ndakilerle birlikte bu zaferi kutlarlar. B\u00f6ylece K\u00fcrt halk\u0131 zalim kraldan kurtulmu\u015f olur ve ertesi g\u00fcn ilkbahar gelir.\u201d\r\n\r\n\r\n\r\n