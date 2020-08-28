Frans Hals’a ait ‘İki gülen çocuk’ tablosu üçüncü defa çalındı

3 hours önce
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Ressam Frans Hals’a ait “İki gülen çocuk” tablosu Amsterdam’ın güneyindeki Leerdam kentinde yer alan Hofje van Müzesi’nden çalındı.

Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, çarşamba sabahı müzenin alarmının çaldığı ve hırsızların arka kapıdan girerek tabloyu çaldıkları belirtildi. Açıklamada, yapım tarihi 1625 olan tablonun üçüncü defa çalındığı kaydedildi.

Müze yetkilileri, olayla ilgili soruları polise yönlendirirken, polis arama çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

İlk kez 1988’de Jacob van Ruisdael’a ait bir tabloyla birlikte çalınan “İki gülen çocuk”, 3 yıl sonra bulunmuştu.

Aynı iki tablo 2011’de tekrar çalınmış ve 6 ay sonra bulunmuştu.

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