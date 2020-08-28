İngiliz devi Pret A Manger 3 bin kişiyi işten çıkaracak

3 hours önce
0 150 Bir dakikadan az

İngiliz sandviç ve kahve zinciri Pret A Manger, yeniden yapılanma planı kapsamında çalışanların üçte birine denk gelen 3 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verdi.

İngiltere’de toplam 450 noktada kafe ve büfelerle özellikle iş yerlerine yakın bölgelerde müşterilerine hizmet veren zincir, son aylarda karantina önlemleri kapsamında insanların ağırlıklı olarak evlerinden çalışması nedeniyle zor günler yaşıyor.

Şirketten haziran ayında yapılan açıklamada 30 şubenin kapatılacağı açıklanmıştı. Şirket hali hazırda ülkede 12 bin kişiye istihdam sağlıyor.

“SALGIN 10 YILLIK BÜYÜMEMİZİ GÖTÜRDÜ”

Pret A Manger Üst Yöneticisi Boss Pano Christo, “İşlerimizde yavaş ama emin bir iyileşme görmemize rağmen, salgının neredeyse 10 yıllık büyümemizi alıp götürdüğünü söyleyebilirim.” İfadelerini kullandı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

37 mins önce
40

İngiltere’den Libya’da ateşkese ve siyasi çözüme destek

56 mins önce
120

İngiltere’den önemli uyarı: “Karantinadan asla vazgeçmeyin”

1 hour önce
170

Hindistan’dan İngiltere’ye otobüs seferi başlıyor

1 hour önce
63

Banksy insani yardım gemisi satın aldı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.