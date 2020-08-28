İngiliz devi Pret A Manger 3 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiliz sandviç ve kahve zinciri Pret A Manger, yeniden yapılanma planı kapsamında çalışanların üçte birine denk gelen 3 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verdi.

İngiltere’de toplam 450 noktada kafe ve büfelerle özellikle iş yerlerine yakın bölgelerde müşterilerine hizmet veren zincir, son aylarda karantina önlemleri kapsamında insanların ağırlıklı olarak evlerinden çalışması nedeniyle zor günler yaşıyor.

Şirketten haziran ayında yapılan açıklamada 30 şubenin kapatılacağı açıklanmıştı. Şirket hali hazırda ülkede 12 bin kişiye istihdam sağlıyor.

“SALGIN 10 YILLIK BÜYÜMEMİZİ GÖTÜRDÜ”

Pret A Manger Üst Yöneticisi Boss Pano Christo, “İşlerimizde yavaş ama emin bir iyileşme görmemize rağmen, salgının neredeyse 10 yıllık büyümemizi alıp götürdüğünü söyleyebilirim.” İfadelerini kullandı.