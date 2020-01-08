Londra’da yeni tiyatro sahnesi Organic Stage perdesini açtı

Yeni yılın ardından Londra sanat hayatına yeni bir kan geliyor. Tottenham’da Fieldseat Cafe’nin alt katında mütevazı bir salonda perde açan sahne kendi küçük olsa da hayli iddialı bir giriş yapıyor.

İlk etapta 3 oyunla başlayacak salonun amacı, Türkçe ve İngilizce olarak farklı oyunlarla repertuvarını genişleterek, her akşam perde açmak. Organic Stage’in tabiriyle “Türkçe oyun konusunda bir çöl olan Londra’da ufak da olsa bir vaha olabilmek.”

Organic Stage içinde yer aldığı Fieldseat Cafe & KitapEvi’yle beraber, sergiler, müzik dinletileri ve farklı etkinliklerle mütevazı bir sanat noktası olma isteğinde.

Organic Stage sanatı seven ve destekleyen herkesi bu maceraya ortak olmaya davet ediyor.