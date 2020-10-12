WhatsApp’da engellendiğinizi anlama yolları…

2 hours önce
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Sadece ülkemizde değil tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan Whatsapp’ta birçok özellik bulunuyor. Bunlar arasında iletişim kurulmak istenmeyen kişilerin engellenmesi de bulunuyor. WhatsApp engellenen kişiye herhangi bir bilgi vermiyor.

Whatsapp’ta merak edilen konular arasında uygulamada engellenen birinin engellendiğini nasıl anlayacağı sorusu yer alıyor. Whatsapp’ta engellendiyseniz bunu anlamınızı sağlayan birkaç ipucu mevcut.

WHATSAPP’TA ENGELLENDİĞİNİZİ NASIL ANLARSINIZ?

WhatsApp’ta biri sizi engellediğinde ya da siz birini engellediğinizde engellenene tarafa hiçbir bildirim yapılmaz. WhatsApp’ta engellenip engellenmediğini anlamak için bazı ipuçlarını takip etmelisin. Peki WhatsApp’ta engellendiğini nasıl öğrenirsin? İşte yanıtı…

-Sohbet kısmında kişinin son görülme saatini göremiyorsanız ya çevrimiçi özelliğini kapatmıştır ya da sizi engellemiştir.
-Eğer profil fotoğrafını göremiyorsanız ya fotoğraf kullanmıyordur ya da sizi engellemiştir.
-Mesaj gönderdiğinizde mavi tik görünmüyorsa ya son görülme yani mavi tik özelliği kapalıdır ya da sizi engellemiştir.

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