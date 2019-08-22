Yalnız yaşadığı evde can verip cesedi üç yıl sonra bulunan kadın

Hayatta çok kötülük görmüş, çok acı olaylar yaşamış olabilirsiniz. Hatta talihsizliğinize içten içe sövüyor olmanız da mümkün. Ama Joy Vincent’in hikayesini öğrendikten sonra kendinizi ‘şanslı’ biri olarak göreceksiniz. Joyce Vincent’in 38 yıllık ömrü oldukça kötü bir şekilde sonlandı, üstüne üstlük dünya üzerindeki yokluğunun fark edilmesi iki seneden fazla sürdü. Aileniz, akrabalarınız ve sözde iyi arkadaşlarınız olmasına rağmen öldüğünüzü neredeyse üç yıl boyunca kimse anlamıyor; olayın vahametini düşünebiliyor musunuz? Joyce Vincent, 25 Ocak 2006 tarihinde Londra’da kaldığı evde ölü bulundu. Ancak ölümü yakın bir zamanda gerçekleşmemişti; Joyce öldüğünde takvimler 2003 senesini gösteriyordu.

Televizyonu açıktı; en son BBC kanalını izlemişti Joyce. Yerde yılbaşı için göndermeyi planladığı hediye poşetleri vardı. Cesedi çürümüş ve tanınmaz hale gelmişti. Joyce’un kimliğini tespit edebilmek için polisler bir tebrik kartının üzerindeki gülümseyen fotoğrafından yararlanmış ve dişlerine bakarak cesedin ona ait olduğu anlaşılmıştı. Posta kutusunda onlarca mektup birikmişti, buzdolabında üç sene öncesinden kalan bozulmuş yemekler vardı. Ölüm sebebinin doğal yollardan olduğu söyleniyordu ancak nereden bakarsanız bakın, bu oldukça trajik bir ölümdü.

Peki, kiralık bir stüdyo dairede oturan Joyce Vincent’in cesedi neden yıllar sonra bulunabilmişti? İşte o kısım da yürek burkan cinsten… Joyce Vincent, zamanında erkek arkadaşından şiddet görmüş ve ondan kurtulabilmek için bir kadın sığınma evine gitmişti. Orada kendisi için bir kiralık daire ayarlanmıştı…

Kiranın yarısını devlet karşılayacak, geri kalanını ise Joyce ödeyecekti. Joyce bu eve çıktıktan sonra her ay kiranın yarısı devlet tarafından ödenmeye devam etti ancak ölümünden sonra diğer yarısı ev sahibine iletilmez oldu. Ev sahibi uzunca bir süre bu durum karşısında sessiz kaldı, en sonunda da Joyce’un yardım aldığı yardım kuruluşuyla temasa geçmeye karar verdi.