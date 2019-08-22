Yalnız yaşadığı evde can verip cesedi üç yıl sonra bulunan kadın
Joyce Vincent’in 38 yıllık ömrü oldukça kötü bir şekilde sonlandı, üstüne üstlük dünya üzerindeki yokluğunun fark edilmesi iki seneden fazla sürdü. Aileniz, akrabalarınız ve sözde iyi arkadaşlarınız olmasına rağmen öldüğünüzü neredeyse üç yıl boyunca kimse anlamıyor; olayın vahametini düşünebiliyor musunuz?
Joyce Vincent, 25 Ocak 2006 tarihinde Londra’da kaldığı evde ölü bulundu. Ancak ölümü yakın bir zamanda gerçekleşmemişti; Joyce öldüğünde takvimler 2003 senesini gösteriyordu.
Posta kutusunda onlarca mektup birikmişti, buzdolabında üç sene öncesinden kalan bozulmuş yemekler vardı. Ölüm sebebinin doğal yollardan olduğu söyleniyordu ancak nereden bakarsanız bakın, bu oldukça trajik bir ölümdü.
Joyce Vincent, zamanında erkek arkadaşından şiddet görmüş ve ondan kurtulabilmek için bir kadın sığınma evine gitmişti. Orada kendisi için bir kiralık daire ayarlanmıştı…
Ev sahibi uzunca bir süre bu durum karşısında sessiz kaldı, en sonunda da Joyce’un yardım aldığı yardım kuruluşuyla temasa geçmeye karar verdi.
Hayatı boyunca çalışıp durmuş, hiçbir kötü alışkanlık edinmemiş, yasaları çiğnememiş, insanları mağdur etmemiş aksine kendisi şiddet mağduru olmuş bir kadının yaşamı işte böyle son buldu.
Zavallı Joyce’dan geriye ise kimisinde hafifçe tebessüm ettiği birkaç fotoğraf karesi kaldı. Umuyoruz ki, bir daha hiç kimse Joyce Vincent’ın yaşadığı bu acı kaderin bir benzerini yaşamak zorunda kalmaz.
Hayatta olduğunuz süre içinde başkalarının kalbine dokunmanız ve her daim sevip sevilmeniz dileğiyle…