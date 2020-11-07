Fitch: Türkiye, Lira’yı güçlendirmek için yeterli çabayı göstermiyor; faiz artırma ihtimali yüksek

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye baş analisti Douglas Winslow, Türkiye’nin, para birimini güçlendirmek için yeterli çabayı göstermediği uyarısında bulundu ve yıl sonuna kadar faizlerin artırılacağı tahmininde bulundu.

Winslow, Reuters’e yaptığı açıklamada, döviz rezervlerinin düşmesi, iki haneli enflasyon ve beklenen kur baskısının, “yıl sonuna kadar resmi faiz artışı şansını önemli ölçüde artırdığı” değerlendirmesini yaptı.

“Merkez Bankası siyasi baskıya karşı bağımsız değil”

Son aylarda kredi sıkılaşmasının liradaki ve döviz rezervlerindeki düşüş eğilimini tersine çevirmek için yetersiz kaldığını ifade eden Fitch uzmanı, Merkez Bankası’nın siyasi baskıya karşı sınırlı ölçüde bağımsız olmasının altını çizerek, yine bu bankanın gelişmelere karşı yanıt vermede yavaş davrandığı ve çok gevşek politikanın dış dengesizlikleri ve piyasa istikrarsızlığını artırma riskini ortaya çıkardığı yorumunda bulundu.