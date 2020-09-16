Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı

6 hours önce
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Sosyal medya fenomeni Reynmen’in, koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Reynmen, “Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim” uyarısında bulundu.

Türkiye’de artan korona virüs vakaları artık ünlü isimlerde de sıkça görülmeye başlandı.

Son olarak koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklayan isim ise Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş oldu. Korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını kişisel Instagram hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni Reynmen, bir de uyarı yaptı. Reynmen uyarısında “Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim” dedi.

 

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