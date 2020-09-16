Kim Kardashian West de Facebook ve Instagram’ı boykot kampanyasına katıldı

ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian West ve onlarca ünlü isim, “nefret, propaganda ve yanlış bilginin” yayılmasını protesto için sosyal medya hesaplarını bugün 24 saatliğine dondurma kararı aldı.

Kardashian West’in Instagram’da 188 milyondan fazla Facebook’ta da yaklaşık 30 milyon takipçisi var.

Kim Kardashian West dünkü açıklamasında “Sosyal medyada paylaşılan yanlış bilgilerin seçimlerde önemli bir etkisi var ve demokrasimizi sekteye uğratıyor. Bu platformlar, Amerika’yı bölmek isteyen grupların nefret, propaganda ve yanlış bilgilerini yaymasına izin vermeye devam ederken oturup sessiz kalamam” dedi.

Kardashian West ve aralarında Leonardo DiCaprio, Sacha Baron Cohen, Jennifer Lawrence ve Katy Perry’nin de bulunduğu ünlüler, hesaplarını bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından Haziran’da başlatılan #StopHateforProfit (Kâr İçin Nefreti Durdur) boykot kampanyası çerçevesinde durduruyor.