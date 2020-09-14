Almanya’da yaşayan Türkleri zora sokacak uygulama 1 Ocak’ta başlıyor

Almanya, Türkiye ile imzaladığı “Banka ve finansal bilgilerin otomatik paylaşımı” anlaşması kapsamında ülkede yaşayan Türklerin ve Türk kökenli tüzel kişilerin Türkiye’deki kazançlarına ve her türlü finans bilgilerine yıl sonundan itibaren erişebilecek.

”Türkiye’deki her türlü ekonomik faaliyetleri bildirilecek”

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre anlaşma çerçevesinde; Almanya’daki Türk ve Türk kökenlilerin, Türkiye’deki banka hesapları, bu hesaplara gelen her türlü banka hareketi, borsa veya diğer finansal yatırım gelirleri, finans kurumlarındaki sigorta ya da sermaye gelirleri, hesap sahibinin kimlik ve adres bilgileri, hesap özetleri, faiz- kar payı ve satış kazançları, emeklilik gelirleri, kira gelirleri Türkiye tarafından Alman Maliye Bakanlığı’na bildirilecek.

1 Ocak 2021’de başlayacak

Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle bilgilendirmenin 1 Ocak 2021’de başlayacağını duyurdu. 1 Ocak 2021’den sonra, 2020 yılına ait hesaplar bildirilecek. Hesap bildirimleri 30 Eylül 2021’e kadar tamamlanacak.

Şimdiye kadar 50 ülkeyle Otomatik Bilgi Paylaşımı sistemini başlatan Almanya, bu sayıyı bu yıl 100’e çıkarıyor. Kalan diğer OECD ülkeleri ile de önümüzdeki aylarda yeni başlama tarihleri belirlenecek.

O paraları vergilendirmek istiyor

Almanya, 50 ülkeden şimdiye kadar kendi maliyesinin bilgisinin olmadığı 10 milyon hesaba ulaştı. Gurbetçilerin hesaplarına da erişilmesi halinde bu sayının daha çok artacağı hesaplanıyor.

Almanya’nın bütün planı, yurt dışındaki bu paraların “vergilerini” alabilmek. Böylece, yaklaşık 10 milyar euroluk yeni bir vergi ve cezasını tahsil edebileceği hesaplanıyor.

Uluslararası şirketler adına vergi ve mali denetimler yapan KPMG şirketi, “Otomatik Bilgi Paylaşımı… Türkiye, Almanya’ya hesap bilgilerini aktarıyor” başlığı ile tüm uluslararası müşterilerine bir bilgi notu hazırladı.

KPMG: Geriye dönük hesaplar

Bilgi notu Almanca ve Türkçe olarak hazırlandı. KPMG, 1 Ocak 2021’den itibaren Türkiye’nin banka hesaplarını bildirmeye başlayacağını duyurarak, “Federal Merkezi Vergi Dairesi, iletilen veri kayıtlarını filtreleyecek ve yurt içinde yaşayan vergi mükelleflerini vergi numaralarıyla eşleştirecek. Daha sonra ise bilgiler ilgili vergi dairelerine iletilecek. Orada, Türkiye’deki gelirlerin Almanya’daki vergi beyanlarında geçerli şekilde beyan edilip vergisinin ödenip ödenmediği incelenecektir. Türkiye ile ilgili bu bilgiler gerçi sadece 2020 yılı için olmaktadır. Ancak bu bilgiler daha önceki yılların hesap bakiyeleri ve gelirleri konusunda bir saptamayı da sağlar. Kuşku bulunduğunda maliye daha önceki yılların geliri hakkında tahmini değer biçebilir” ifadesi kullanıldı.

“Kendinizi ihbar edin çağrısı

KPMG açıklamasında, Almanya’da yaşayan ve Türkiye’de hesabı olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin bundan etkileneceğini belirtti ve şu ana kadar Türkiye’deki gelir ve kazançlarını bildirmemiş olanların bu yılın sonuna kadar kendini ihbar etmesi gerektiği vurgulandı.

Kendini ihbar edenler, son 5 yılın ayrıca hesaplanan vergilerini ödeyecek. Etmeyenler 10 yıl geriye dönük vergi ve ceza ödeyecek. Türkiye’de parası olduğu halde, Almanya’dan sosyal yardım, devlet yardımı almış olanlara ise ceza soruşturmaları açılabilecek.